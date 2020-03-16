В соседнем Казахстане из-за коронавируса отменили парад Победы

Это связано с введением чрезвычайного положения в стране.

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С сегодняшнего дня, 16 марта, в Республике Казахстан введён режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте президента Касы-Жомарта Токаева.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса Covid-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории чрезвычайное положение на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года», — сказано в постановлении главы Казахстана.

Внутри государства введены жёсткие карантинные меры. Так, заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжаев рассказал, что уже отменены все важные государственные мероприятия и праздники. В их число вошли международные форумы и даже военный парад, посвящённый 75-летию Победы.

«Также мы призываем и наших граждан не проводить свои мероприятия и праздники. К примеру, свадьбы и дни рождения. Ведь у нас любят проводить их с большим количеством людей. Нужно максимально сокращать количество людей, а лучше отменять или переносить праздники. Ведь самое главное сейчас — вопрос здоровья населения», — отметил Ералы Тугжанов.

Отмечается, что рынки и торговые центры будут работать, но вот развлекательная составляющая, к примеру, кинотеатры, точно функционировать не должны.

Также правительством Казахстана было решено отменить занятия в учебных заведениях до 5 апреля. Но возможны изменения, которые будут зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. Детские сады работают в прежнем режиме, но всем родителям рекомендовано, по возможности, оставлять ребёнка дома. А вот в вузах, где также уже перешли на дистанционное обучение, свои проблемы. Всем, кто проживает в студенческих общежитиях, было предписано вернуться домой.

К слову, с сегодняшнего дня в Челябинской области также закрыта граница между Россией и Казахстаном. Выезд из страны местным жителям запрещён, но все граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой.

Отметим, что на данный момент в Республике Казахстан коронавирусом Covid-19 заражено 9 человек, семь заболевших находятся в Алмате, двое других — в Нур-Султане.