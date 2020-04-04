Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Костанайской области

Вирус выявлен у одной женщины из пяти вернувшихся с ней одним рейсом из Египта.

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В Костанайской области в Казахстане зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель акима области Марат Жундубаев.

Известно, что коронавирусом заболела женщина 1991 года рождения, жительница Костаная, вернувшаяся домой из Египта. 23 марта она прибыла рейсом 490 Шарм-Эль-Шейх — Алматы вместе с четырьмя жителями Костанайской области, все они сразу же были обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты были отрицательными. Тогда они отправились дальше на поезде к себе домой со станции Отар.

«Получив информацию от ответственных специалистов города Алматы, органы Департаментов полиции, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, согласно алгоритма, обеспечили немедленную госпитализацию данных лиц по прибытию в Костанайскую область, а также всех контактных, включая проводников вагона. Всего 12 человек»,— сообщил Марат Жундубаев.

При госпитализации анализы также показали отрицательные результате, однако при повторном исследовании на 12 дней у одной из госпитализированных результат оказался положительным, в связи с чем её сразу же перевели в инфекционное отделение больницы. На данный момент её состояние удовлетворительное. У остальных 11 человек анализ вновь показал отрицательный результат.