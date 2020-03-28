В Сочи туристов выселяют из отеля на улицу

Согласно постановлению все заведения должны быть закрыты с 28 марта.

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В Сочи российские туристы столкнулись с тем, что им негде остановиться. Ранее они забронировали отдых в гостинице, на тот момент никаких ограничений не вводилось. Но после введения карантина и закрытия всех заведений и учреждений массового пребывания людей все изменилось.

Ровно сутки успела провести в отеле туристка Анна вместе со своей дочерью. После чего ее попросили покинуть его, так как он закрывается. То же самое ждало и других постояльцев.

«Мы вчера заселились, прилетели абсолютно нормально. Никаких проблем не было. Читала отзывы, начинают предупреждать, что завтра выселят. В шесть утра был звонок, будьте добры, освободите в 12 часов отель», — рассказала туристка Анна Звягинцева.

Проблема в том, что билеты обратно удалось приобрести только на 30 число. Поэтому несколько дней туристам придется провести в Сочи. Но отели и гостиницы закрыты.

В турфирме, где была куплена путевка, пояснили, что никто не знал, что будут введены данные ограничения, поэтому все спокойно поехали отдыхать. В городе все работало в штатном режиме. После произошедшего руководство отеля пообещало вернуть деньги.

«Быстро поменяли информацию в личном кабинете, получилась переплата, сделали перерасчет. Новые заселения сейчас невозможны, билетов на обратный рейс нет на этот день. Гостиница большая, таких людей очень много», — говорит сотрудница турфирмы Юлия.

Несколько дней Анна вместе с ребенком проведет у женщины, которая их приютила, после чего отправится домой.