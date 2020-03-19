«Коронавирус был выдуман»: несколько глупых высказываний провокаторов, которым нельзя верить

Провокационные сообщения чаще всего появляются в социальных сетях.

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С распространением коронавирусной инфекции на территории России многие пользователи социальных сетей публикуют «ядовитые» шутки, от которых у других граждан начинается паника. Сообщество «Глав-Медиа» опубликовало список фактов, которым ни в коем случае нельзя верить.

Так, например, в сети распространён миф, что, якобы российские города ночью будут опылять с вертолётов санитайзером или дустом, и нужно обязательно закрывать окна. А ещё говорят, что продуктов не хватит на всех, так же, как и медицинских масок, и поэтому мигранты собирают последние на свалках, а затем продают людям под видом новых. Всё это, конечно же, выдумки, и верить таким сообщениям не стоит.

Ещё людей нередко убеждают в том, что уже совсем скоро все российские города закроют на полный карантин, что заболевших коронавирусом в России уже тысячи и умерших столько же, а власти скрывают этот факт и просто либо сжигают погибших, либо вывозят их из городов на фурах с логотипами различных торговых сетей. Но это даже звучит невероятно, правда?

Распространяются и такие сообщения, будто бы крепкие алкогольные напитки лечат от коронавируса. А ещё, якобы власти добавляют в воду дезинфицирующие средства, и если дети попьют воду из-под крана, то сразу же погибнут. Подобные сообщения — такой же бред, как и высказывания о том, что на оппозиционных заключённых будут испытывать вакцину от коронавируса.

И никто не ходит по квартирам в защитных костюмах под предлогом обработки и не обворовывает людей, и ни один врач ещё не свёл счёты с жизнью из-за коронавируса. И уж тем более ООН не введёт карантинные войска в Российскую Федерацию.

И кстати, даже если бы коронавирус выдумали для того, чтобы обеспечить высокую посещаемость на голосовании по Конституции, то такое положение дел просто нелогично. Ведь власти сами запретили все массовые мероприятия свыше 50 человек.

Дорогие читатели, редакция сайта «Первый областной» призывает вовремя «включать» голову, не поддаваться на провокации и не верить глупым сообщениям.