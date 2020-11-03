В Снежинске завершается благоустройство городской набережной

Территорию украсит стена из габионов.

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Благоустройство городской набережной заканчивают в Снежинске. По периметру дорожек установят светодиодное освещение. Подсветка сделает территорию безопаснее и придаст более эстетичный вид. Главной изюминкой территории является стена из габионов. Трёхметровая конструкция укрепит склоны набережной и придаст объекту лоск.



Благоустройство территории затянулось из-за пандемии коронавируса. Чтобы закончить объект в срок увеличили число рабочих. Сейчас, по словам главы Снежинска Игоря Сапрыкина все трудности связаны с погодными условиями.

«Если у них погода, как сейчас, есть, то есть ноль, плюс-минус один градус, мне кажется, она позволит в самые короткие сроки, до конца ноября благоустроить все. Потому что есть нюансы посадки кустарников, деревьев, травы, которые можно по весне закончить, самое главное — строительные работы»,— рассказал глава Снежинска Игорь Сапрыкин.

В скором времени рабочие должны приступить к благоустройству лодочной станции. Её, по задумке дизайнеров, сделают из композитной террасной доски. Реконструкция набережной проводится за счет федерального и областного бюджетов. Деньги в Снежинск направили в рамках конкурсной программы по формированию комфортной городской среды в малых городах численностью до 100 000 человек.