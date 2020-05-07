В Снежинске у каждого ветерана будет личный Парад Победы

В течение двух дней поздравления получат все местные Герои.

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Режим обязательной самоизоляции продлен. Парад Победы в честь 75-летнего юбилея отменен уже давно. Но это не повод не поздравлять наших ветеранов, Героев войны с их праздником.

К примеру, в Снежинске всем ветеранам устроили персональный Парад Победы — к ним в гости пришел самый настоящий военный оркестр, который исполнил своему благодарному зрителю военные песни.

«Такое поздравление организовали в воинской части. Подготовили информацию о ветеранах, в течение двух дней всех обойдут и поздравят. На поздравлении также присутствуют первые лица города — глава, заместители. Вручают подарки под военные песни», — поделилась Наталья Кузьмина, начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинска.

Отмечается, что некоторые ветераны могут спуститься к подъезду за своим персональным поздравлением, кто-то будет наблюдать из окон или балконов. К тем же, кто не может ни того, ни другого, поздравляющие поднимутся прямо домой.