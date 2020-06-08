В «скорой» Златоуста ответили на жалобы сотрудников на отсутствие допвыплат

По данному факту проведут углубленную проверку.

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Медицинские работники скорой медицинской помощи Златоуста записали видеообращение, в котором жалуются на отсутствие дополнительных выплат за работу в период пандемии. Ролик с обращением они выложили в социальные сети, где медработники объясняют, что обычные бригады рискуют не меньше тех, кто напрямую работает с COVID-19.

«Хотим сообщить вам, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса многие фельдшеры и водители скорой помощи не получили. На наши жалобы в Минздрав Челябинской области получили отрицательные ответы. Отказ формулируют по ряду постановлений: 144, 415 и 484, так как они не работают в специализированной бригаде. Но линейные бригады также находятся в зоне риска и контактируют с больными COVID-19», — заявляют в своем обращении медицинские работники.

Однако главный врач станции скорой медицинской помощи в Златоусте Руслан Хазиев отмечает, что сотрудники не обращались с жалобами, а на видеозаписи присутствуют люди, никогда не работавшие на скорой.

«Остаются вопросы по двум участникам на видео, которые не являются нашими работниками. В частности, женщина читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой в социальных сетях, у нас на ССМП никогда не работала», — отмечает Руслан Хазиев.

По словам главного врача, все сотрудники получили и региональные, и федеральные доплаты. Руководством медицинского учреждения будет проведена углубленная проверка, чтобы установить все обстоятельства.