В правительстве объяснили порядок выплат сотрудникам «скорой», работающим в условиях пандемии

Своевременность получения денег стоит на особом контроле.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт разъяснила порядок выплат сотрудникам скорой медицинской помощи, работающим в условиях пандемии коронавируса. Первые выплаты произвели уже в начале мая.

После того, как постановление о доплатах изменили (оно было доведено 16 мая), уже на следующий день сделали перерасчет, а 17 мая медики получили деньги. По словам Ирины Гехт, есть некоторое недовольство со стороны фельдшеров и водителей скорой помощи. Это связано с приказом Минздрава, согласно которому определили специализированные бригады, работающие только с больными коронавирусом. Это было необходимо для того, чтобы сформировать так называемые «чистые» бригады, которые могут свободно выезжать на обычные вызовы. В южноуральской столице 40 специализированных бригад, а остальные выезжают на стандартные случаи. Но бывают и исключения.

«Они не попадали под выплаты из федерального бюджета. Этой категории мы давали 6,5 тысяч, если ковид был обнаружен, и три, если не было ковида, — из областного бюджета. Сейчас же, если в чистой бригаде хоть однажды был ковид, она уже считается „ковидной“ и получает полную выплату из федерального бюджета. Здесь мы на постоянном контакте с персоналом и главными врачами, по мере необходимости корректируем областное законодательство, чтобы максимальное количество людей, которые не попали в федеральное постановление, включить их в областные выплаты», — пояснила Ирина Гехт.

Также она добавила, что на эти цели из областного бюджета выделили 105 миллионов рублей.