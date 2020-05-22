«Если нужно, встретьтесь с каждым!»: губернатор еще раз поговорил с главврачами о допвыплатах медикам

Алексей Текслер провел ВКС о ситуации в системе здравоохранения Челябинской области

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание в режиме ВКС с медицинскими работниками. В рамках встречи, глава региона выяснил, как обстоят дела в госпиталях для больных COVID-19, как проходят плановые приемы, а также обсудил с медиками вопросы дополнительных выплат. Кроме того, Алексей Текслер напомнил, что обеспечение медицинского персонала СИЗами, масками и другими средствами индивидуальной защиты, главные врачи несут персональную ответственность.

«Медики, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть обеспечены всем необходимым: средствами защиты, горячим питанием, возможностью проживания в гостиницах. Все решения по этим вопросам приняты, финансы выделены. Главные врачи, обращаю на это внимание, несут персональную ответственность за организацию этих вопросов», — отмечает Алексей Текслер.

По словам губернатора, важно, чтобы медицинские работники получили все полагающиеся им доплаты. «У нас внутри региона никаких разночтений быть не должно. Все главные врачи должны четко понимать, кому и как эти средства должны выплачиваться. Соответственно, никаких вопросов и разночтений, что в одной медицинской организации так поступают, в другой так, никаких таких вопросов быть не должно», — подчеркнул Алексей Текслер.

Если у кого-то из медперсонала возникнут вопросы относительно дополнительных выплат, важно, чтобы им подробно объяснили, как начисляется и формируется данная сумма.

«Главных врачей прошу держать на личном контроле своевременность и точность начислений. А если у сотрудников возникают вопросы — оперативно реагировать на них. Если нужно, встретьтесь с каждым. Пока не будет отработана последняя жалоба, будь то водитель или врач, мы не сможем считать свою работу в части доведения выплат до сотрудников выполненной», — комментирует ситуацию губернатор.

Кроме того, глава региона обсудил с медработниками, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для Челябинской области.

«Мы кратно увеличиваем финансирование этой сферы, дооснащаем и укрепляем ее материально-техническую базу, планируем строительство новых современных больниц, работаем над обеспечением кадрами. Все с одной единственной целью: увеличение продолжительности и улучшение качества жизни наших земляков», — отмечает Алексей Текслер.

Перед представителями системы здравоохранения стоят две первоочередные задачи: снижение показателя смертности от болезней системы кровообращений и новообразований, а также реализация нацпроекта «Здоровье».