/ Миасец, погубивший пассажира в День святого Валентина, стал фигурантом уголовного дела

Автомобилиста отправили в следственный изолятор.

Смертельное ДТП, произошедшее 14 февраля на улице 8 марта в Миассе, получило продолжение. Водителя, сидевшего за рулем «ВАЗа» и определенного виновником ДТП, взяли под стражу. Отправить мужчину на 2 месяца в СИЗО решил суд по ходатайству следователя ОМВД Миасса. Автомобилист не только нарушил несколько правил дорожного движения, но и погубил товарища.

Житель Миасса 1988 года рождения, не имея прав на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с двигающимся попутно грузовым автомобилем «Ивеко». В отношении водителя, совершившего ДТП с погибшим человеком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в День святого Валентина в Миассе скончался 29-летний мужчина. Смерть наступила из-за травм, полученных при столкновении ВАЗа и «Ивеко». Погибший был пассажиром отечественной легковушки. За рулем сидел его ровесник — пьяный и без прав.