Челябинск возглавил топ-10 городов, ненавидящих День всех влюбленных

Исследование провел калужский интернет-портал.

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Стало известно, что больше всего негативных эмоций по поводу празднования Дня святого Валентина испытывают челябинцы. К такому выводу пришли специалисты портала Kaluga-poisk.ru, которые в преддверии 14 февраля решили выяснить, жители каких городов чаще всего критикуют этот праздник.

Анализ проводили в соцсетях российских городов, исключая Москву и Санкт-Петербург. Учитывались все записи с упоминанием этого праздника по отношению к негативным записям.

На первом месте в рейтинге оказался Челябинск (34,5%), на втором — Чита (31,2%), третье досталось Йошкар-Оле (29%). В пятерку также вошли Томск и Воронеж. Следом идут Архангельск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Владимир и Пенза.

Эксперты отмечают, что чаще всего недовольство людей связано с тем, что данный праздник не является российским.