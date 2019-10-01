«В школу по банковской карточке»: челябинский лицей участвует в эксперименте

Не все родители отнеслись в этому положительно.

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Родители учеников лицея № 35 в Челябинске бьют тревогу. В школе планируют установить новую пропускную систему, которая предполагает, что ученики будут заходить в помещение по карточкам одного из банков. Родительская общественность забеспокоилась, что это ударит по их кошельку. Тем не менее, администрация лицея убеждает: дополнительно платить ни за что будет не надо. Помимо того, что это будет пропуск в школу, родители смогут отслеживать вход и выход ребенка через личный кабинет, безналично оплачивать питание ребенка в столовой, отслеживать успеваемость.

«Мы нашли спонсора, который установит необходимое оборудование. Это будет эксперимент, но мы ничего не теряем. Школа не оплачивает ничего, для родителей создание банковских карт и карточек для детей — бесплатное. В личном кабинете они смогут видеть, во сколько зашел и вышел из школы ребенок, посмотреть оценки, а также оплатить питание», — рассказала о преимуществах проекта «Карта школьника» директор лицея № 35 Аурика Филитова.

Новая система позволит обеспечить безопасность для учеников, поскольку в школу смогут попасть только те, у кого есть карты.

Для родителей, которые откажутся от получения банковской карты, дающей доступ в личный кабинет, будет возможность приобрести карту-пропуск для ребенка. По ней ученик сможет зайти в учебное заведение, но отследить его перемещение будет нельзя.