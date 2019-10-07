Наталья Котова попросила ускориться со строительством новой школы в Чурилово

Также речь шла о детском саде в Челябинске на улице Володарского.

Послушать 00:00

На аппаратном совещании, которое провела временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова, обсудили строительство новой школы и детских садов в Челябинске.

Новую школу в Чурилово обещали достроить к 1 октября. По контракту у подрядчика еще есть время — до 30 ноября, но мэрия города просила пойти навстречу, поскольку школьникам необходима новая школа.

«У подрядчика одни планы, а у меня другие. Нужна новая школа, поскольку в школу № 116 ходит 3200 учеников, их нужно разводить по школам. Необходимо максимально ускориться, тем более, если есть возможность закончить все к середине октября», — подчеркнула Наталья Котова.

Врип главы Челябинска отметила, что структурные подразделения администрации готовы оказать помощь на подготовительных этапах: помыть школу, собрать мебель и расставить все по своим местам.

Обсудили на аппаратном совещании и строительство детского сада на пересечении улиц Володарского и Коммуны. Отставание от графика тянется уже несколько месяцев.

«По детскому саду на Володарского сколько я буду слушать про отставания? О том, что строительство объекта отстает от графика, мы услышали летом, обратили на это ваше внимание. Сейчас снова отставание?», — задала конкретный вопрос Наталья Котова.

Работа на объекте ведется, идет кладка второго этажа. Закончить строительство планируют до конца 2019 года.