В школах России могут появиться предметы по киберспорту

Первые тестовые уроки пройдут в течении следующих пяти лет.

В российских школах могут появиться предметы по популярным видеоиграм. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на «Институт развития интернета».



В письме, присланном ИРИ, указан список предложенных компьютерных игр разных жанров, которые популярны у школьной аудитории. Среди них стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательские онлайн-арены сражений (MOBA), коллекционные карточные онлайн-игры, симуляторы футбола, танковых баталий и строительства, а также игра по изучению навыков программирования. Выбор игр был обусловлен тем, что все представленные дисциплины могут развивать навыки командной игры, стратегического и креативного мышления, а также логику и реакцию.

«Кроме того, важными критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», — указано в письме «Института развития интернета».

Скорее всего, предложение дисциплин связано с ранней инициативой ИРИ о введении в школах уроков по киберспорту. Согласно предложению «Института», первые экспериментальные занятия планируется провести уже в следующие пять лет. Однако преподаватели школ не в восторге от этой инициативы, хоть и отмечают, что предмет наверняка заинтересует школьников.

«Во-первых, это необычно. Но в рамках самого образовательного процесса будет ли это полезно и актуально? Как дополнительные факультативы, то это, скорее всего, будет интересно учащимся. Возможно, через несколько лет эта инициатива и будет актуальна, но сейчас... Тогда нужно, чтобы школы были оснащены необходимой техникой, были квалифицированные специалисты, и были разработаны специальные программы», — считает директор одной из школ Челябинска.

Впрочем, сами школьники также не обрадовались инициативе ИРИ.

«Я считаю, что это неполезно. Потому что, когда человек погружается в виртуальную реальность, он начинает забывать, что он живет в обществе и начинает быть одержимым этими играми, а это не очень», — считает челябинская школьница.

На данный момент уроки по киберспортивным дисциплинам проходят в качестве факультативов в нескольких школах Швеции и Норвегии. В России же заниматься киберспортом можно только в двух университетах: «Синергия» и Российский государственный университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма.