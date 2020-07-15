В Челябинской области пройдет первый Кубок по компьютерному спорту

Регистрация на турнир «За Танкоград» продлится до 31 июля 2020 года.

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В Челябинской области с 13 июля 2020 года стартовала регистрация на киберспортивный турнир «За Танкоград». Его организовала компания «Ростелеком» совместно с челябинским областным отделением Федерации компьютерного спорта России при поддержке Министерства спорта Челябинской области. Принять участие в нем могут южноуральцы от 16 лет. Всего в турнире будет шесть дисциплин: World of Tanks, CS: GO, DOTA2, VALARANT, NHL20 и FIFA20.

«Неформальное название столицы Южного Урала − Танкоград. Южноуральцы традиционно демонстрирует высокий интерес к компьютерному спорту. У нас тренируются одни из сильнейших команд региона в дисциплине World of Tanks. Поэтому вполне закономерно, что первый в области Кубок по компьютерному спорту пройдет именно в Челябинске. По результатам турнира будет сформирована сборная Челябинской области по игре в World of Tanks, которая сможет достойно представлять нашу область на всероссийском уровне», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Уже 2 августа состоятся бои отборочного этапа, в результате которых будут отобраны команды и игроки для участия в турнире. Проследить за всеми боями, начиная с отборочных, можно будет в прямом эфире на YouTube-канале. Комментировать бои пригласили известного блогера-геймера Артема Кузнецова. Финал турнира пройдет 9 августа.

«В финале турнира участников и победителей ждут подарки от компании. Все финалисты получат возможность подключения специального тарифного плана для геймеров „Игровой“ с промопериодом от 1 до 3 месяцев. Тариф „Игровой“ — это высокая скорость, низкий пинг и дополнительные игровые бонусы для поклонников World of Tanks. Финалисты этой дисциплины получат также игровое „золото“ от Wargaming», — отметил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Подать заявку на участие в турнире можно до 31 июля 2020 года. Подробную информацию о соревновании можно прочитать по ссылке.