В школах Челябинской области установят бесконтактные дезинфекторы

Распоряжение об этом дал главный государственный санитарный врач РФ.

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Школы Челябинской области оборудуют новыми бесконтактными дезинфекторами. Об этом, в рамках совещания губернатора Алексея Текслера с главами, сообщил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

«Особенностью этого года является то, что возникла потребность в проведении дополнительных мероприятий для обеспечения санэпидблагополучия в образовательных учреждениях. Главным государственным санитарным врачом РФ утверждены рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции, что требует дополнительных организационных и финансовых вложений», — рассказывает министр образования региона.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что новые профилактические меры становятся нормой жизни.

«Что касается бесконтактных дезинфекторов, да, это ровно тот вопрос, новой "нормальности", когда соблюдение санитарно-эпидемиологических требований будет нормой нашей жизни на много лет вперед. Это один из элементов этой системы, для школ, для наших детей, поэтому необходимо завершить эту работу в соответствии с моим поручением», — отметил Алексей Текслер.

На данный момент специалисты министерства образования подсчитали, что на приобретение дезинфекторов необходимо будет направить 43 миллиона рублей. Кроме того, часть оборудования будет передано школам после проведения ЕГЭ, летних лагерей, а также избиркомом, после проведения голосования за поправки в Конституцию.