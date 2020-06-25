Бесплатное горячее питание появится в школах Челябинской области уже в этом году

Такую задачу обозначил Алексей Текслер.

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Школьники Челябинской области получат бесплатное горячее питание в учебных заведениях уже с 1 сентября этого года. Об этом в ходе послания к Законодательному собранию заявил губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, несмотря на поставленный президентом срок до 1 сентября 2023 года, Челябинская область будет готова к выполнению данной задачи уже в 2020 году.



«Следующая задача — обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Особое внимание при этом необходимо уделить состоянию пищеблоков и качеству продуктов. Не должно быть никаких сомнений в этой части. Президент обозначил срок по стране в целом — до 1-ого сентября 2023 его года. Но мы будем готовы — к 1-му сентября этого года»,— заявил Алексей Текслер.

Губернатор особенно отметил, что обеспечение здорового и доступного питания в школах является неотъемлемой частью поддержки семьи. Также глава региона напомнил, что ученики младших классов южноуральских школ уже получают свежее молоко, что по мнению Алексея Текслера помогает решать сразу несколько задач — вносит вклад в здоровье детей и стимулирует молочное производство.

Напомним, выступление Алексея Текслера перед Законодательным собранием Челябинской области состоялось сегодня, 25 июня. Губернатор подвёл итоги прошлого года и наметил задачи на следующий.