Как в фантастическом фильме: сотрудники оперного театра проходят на работу через дезкамеру

Для исключения распространения коронавируса их обдают антибактериальным туманом.

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Пост дезинфекции появился на служебном входе в Челябинский театр оперы и балета. Прежде, чем войти в специальную камеру, сотрудник становится напротив инфракрасного датчика, который измеряет его температуру. Если она в норме, можно заходить в кабину.

«Далее включается система распыления сухого тумана на основе наносеребра ARGITOS, обладающего антибактериальным свойством. Завершается процедура санитарной обработкой рук. За один час дезинфекцию могут пройти около 250 человек», — рассказали в театре.

Мобильный комплекс абсолютно безопасен. Его установили для того, чтобы обезопасить служителей театра от распространения вирусных инфекций. В камере обработку проходят люди, их одежда и обувь.