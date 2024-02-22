В Челябинской области аномальный мороз. Ночью 22 февраля температура опустилась местами до −37 градусов. Из-за холодов в школах региона отменили уроки.
В Челябинске, Копейске и Южноуральске не учатся с 1 по 11 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.
В Магнитогорске, Златоусте и Троицке отменены занятия с 1 по 11 класс первой смены.
В Миассе дома остаются учащиеся 1-9 классов первой смены.
В Карабаше, Карталинском районе дома остаются учащиеся 1-11 классов.
В Снежинске отменили занятия у школьников с 1 по 7 класс. В Озерске — с 1 по 9 класс.