В школах Челябинской области отменили занятия 22 февраля из-за мороза

Температура воздуха опустилась местами до −37

В Челябинской области аномальный мороз. Ночью 22 февраля температура опустилась местами до −37 градусов. Из-за холодов в школах региона отменили уроки.

В Челябинске, Копейске и Южноуральске не учатся с 1 по 11 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.

В Магнитогорске, Златоусте и Троицке отменены занятия с 1 по 11 класс первой смены.

В Миассе дома остаются учащиеся 1-9 классов первой смены.

В Карабаше, Карталинском районе дома остаются учащиеся 1-11 классов.

В Снежинске отменили занятия у школьников с 1 по 7 класс. В Озерске — с 1 по 9 класс.