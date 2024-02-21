В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из‑за 40‑градусных морозов

Очень холодно будет утром и ночью в четверг, 22 февраля

В региональном управлении МЧС предупреждают, что сегодня ночью и завтра утром, 22 февраля, на территории Челябинской области сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы до минус 40 градусов и ниже сохранятся в отдельных районах региона.

«Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать меры личной безопасности. Номера экстренных служб — 101 и 112», — пояснили в ведомстве.

Также о сильных морозах на завтра предупредили и в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». Со ссылкой на региональный Гидрометеоцентр они сообщили, что в ближайшие дни установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.

Напомним, информагентству «Первое областное» сегодня рассказали, что наступившие в эти дни морозы — последние нынешней зимой. 21 февраля в Челябинске и других городах региона отменили занятия первой смены для школьников.