Челябинским водителям рекомендуют не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

Утром 22 февраля ожидает ниже −30 градусов

Упрдор «Южный Урал» обратился к водителям Челябинской области с рекомендацией воздержаться от поездок по федеральным трассам. Утром 22 февраля в регионе сохраняться аномальные морозы.

«Предупреждаем о аномально морозной погоде. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам, если вы не уверены в технической исправности вашего транспортного средства, всех узлов и агрегатов»,— сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Если все же нужно выехать на трассы, водителям советуют заправляться только качественным топливом, взять с собой теплые вещи и напитки, необходимые инструменты и незамерзайку. Номера экстренных служб — 101 и 112.