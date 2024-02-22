В Челябинске из-за морозов отменили занятия с 1‑го по 7‑й классы второй смены

В отдельных городах региона ученики также не учатся во вторую смену

Сегодня утром, 22 февраля, комитет по делам образования Челябинска отменил занятия в школах города с 1‑го по 7‑й классы второй смены. Из-за морозов не учатся также ученики с 1‑го по 11‑й классы первой смены, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.



В Златоусте также отменили занятия у второй смены, но уже с 1‑го по 11‑й классы.

Сегодня утром в Челябинске температура опустилась до −30. Днем ожидается −14...−16. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный до 1—6 метров в секунду.

Напомним, из-за низких температур также не учатся школьники некоторых классов в Копейске, Южноуральске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе, Карабаше, Карталинском районе, Снежинске и Озерске.

Добавим, в Челябинской области днем в низинах сохранится морозная погода до −23 градусов, в горах поднимется до −8 градусов. На большей части территории температура воздуха составит −11...−16 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер слабый, неустойчивый.