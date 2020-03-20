Родителей заставляют водить детей в школу во время карантина

Власти разбираются, почему школы оказались не готовы к дистанционному обучению.

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Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в регионе 18 марта был введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с этим, он распорядился о том, что все школьники могут перейти на дистанционное обучение, после соответствующего заявления родителей.

Вместе с этим, первому заместителю губернатора Ирине Гехт начали приходить многочисленные жалобы от родителей школьников. Южноуральцы рассказывают, что в образовательных учреждениях давят и на них, и на детей, заставляя в любом случае приводить детей на уроки.

«Распоряжение вступило в силу только вчера. Поэтому мы эту ситуацию отрегулируем, чтобы всем было максимально комфортно. То, что часть детей уйдет на свободное обучение — разгрузит классы, и для кого-то это будет более безопасный вариант», — поделилась Ирина Гехт.

Отметим, что на данный момент уход школьников на «дистанционку» — не требование, а лишь рекомендация. И многие родители, беспокоясь за здоровье своих детей, уже воспользовались данной возможностью.