Текстовая трансляция заседания южноуральского штаба по коронавирусной ситуации

Также доступна видеотрансляция совещания.

На этом открытая часть совещания завершена. Оно продолжится через некоторое время, но уже в закрытом режиме.

Алексей Текслер: всё, что касается продуктов питания — наличие на полках магазинов — важно. Обеспечим любой спрос. Мы ситуацию держим на контроле.

Замгубернатора Челябинской области:

Регулирование снабжения продовольствия в регионе. Осуществляем запасы товаров. В списке важных товаров — 21 позиция. Расширяем его 32 позиций. По данным, на складах торговых объектов торгующих организаций имеется в наличии запас продуктов питания не менее чем от 2 недель до месяца. Включая товары повышенного спроса. По 15 крупным производителям — запас товаров от одного месяца до трёх. Все это мы производим сами. Запасов сырья на производства оценивается не менее, чем на 6 месяцев работы. Тем не менее, всем предприятиям рекомендовано рассчитать увеличение возможностей производства. Увеличить также запас на складах.

Торговым операторам следует уделить внимание торговым точкам. Нужно осуществлять своевременною доставку товаров в сети и обеспечить выкладку на полки.

Возникновение повышенного спроса связано не с дефицитом продукции, а с тем, что торговые предприятия работают по старом графику выкладки товаров.

Алексей Текслер: во всех школах должны стоять дезинфицирующие средства. Транспорт тоже нужно дезинфицировать. Всё, что касается дезинфекции — должно быть в наличии

Генеральный директор областного аптечного склада:

На складах был сформирован двухмесячный запас медикаментов. Но этого не хватило для бесперебойной работы. Объём продаж медицинских масок увеличился в 20 раз. Ощущается дефицит, но для медорганизаций запас есть. Новые поставки либо отменяются, либо переносятся на май-июнь. Также выросли цены на маски, в том числе в 10 раз. В настоящий момент во всех аптеках обеспечен запас марли на 6 месяцев. Запас дезинфицирующих средств есть. Противовирусные и антибиотики обеспечены на 3 месяца. В полном объёме.

Слово министру здравоохранения региона:

Медорганизации готовы к переводу в режим повышенной готовности. Определены госпитальные базы и маршруты для пациентов с коронавирусом. Медорганизации обеспечены нужным и необходимым оборудованием. Учитывая, что течение коронавируса сопряжено с развитием риска пневмонии, необходимо усилить парк авиационного оборудования. В медорганизациях создан весь запас лекарственных препаратов. Остро стоит вопрос пополнения резервов.



Алексей Текслер: Сотрудники Роспотребнадзора давно занимаются решением проблем коронавирусной инфекции Они получат дополнительные фонды оплаты труда, в связи с повышенной нагрузкой. Также это получат все врачи и медики, кто активно занимается решением всех этих проблем.

Слово руководителю Роспотребнадзора:

На территории области случаев заражения коронавирусом нет. Но работа проводится. За время наблюдения было взято под контроль 1361 человек. 966 — из Россия, 336 — из КНР, 5 — из Южной Кореи, 11 — Иран, 20 — Италия, 19 — другие страны. 683 человека сняты с наблюдения. 678 человек остаются под наблюдением.

Через горячую линию было зарегистрировано 433 человека, прибывших из других стран, где зарегистрирован коронавирус.

Силами Роспотребнадзора проводятся карантинные меры. В том числе в аэропортах и в трёх автомобильных КПП.

В Челябинской области есть комплексный план по борьбе с коронавирусом. Он находится на исполнении по всем пунктам. И он исполняется.





Вопрос коронавируса — не только вопрос здравоохранения, но и вопрос психологии. Обращайтесь только в официальные источники. В регионе все максимально открыты. Каждый день в регионе будут рассказывать, что происходит. Вся информация доступна.

Обеспечение режима дезинфекции. Обратите на это внимание. Продолжить эту практику нужно и в дальнейшем. Это правильно.

Медучреждения масками обеспечены. Там работа ведётся в штатном режиме.

Система здравоохранения готова к ситуации по коронавирусу. Мы развернули необходимое количество коек. Есть все необходимое оборудование. Плюс, мы начали дополнительно приобретать ряд позиций, особенно связанных с лёгочной системой. Также мы создали весь необходимый запас по медикаментам. Все они есть. Касательно масок, с этим проблема есть. Я предложил организовать распределительную систему в стране. Чтобы мы смогли наполнить полки аптек этим товаром. Минпром осуществляет дополнительный закуп из-за границы. Развернули дополнительные мощности по изготовлению масок. Думаю, скоро увидим дополнительный объём масок на полках аптек.

Программа Южноуральский продукт продолжает работать. Прошу обеспечить не только торговые сети, но и производителей запасами товаров. Возможность есть. Всех жителей региона призываю быть ответственными и внимательными. Мы контролируем ситуацию и будет обеспечивать полки магазинов товарами. Сети прошу, по тем товарам, которые быстро расходятся: пополняйте полки вовремя. Все товары на складах есть. Заполняйте по мере потребностей. Также обращайте внимание на цену товаров. Здесь никаких перегибов быть не должно.

Обращаюсь к представителям торговых сетей и производителям продукции. На базе минсельхоза развернули работу и мониторинг сетей. Суммарные запасы товаров должны быть на 2 месяца в торговых сетях. Где-то они есть, где-то нет. Ведём мониторинг 21 позиции по продовольственным товарам. Я дал распоряжение увеличить количество позиций до 32. Плюс 15 позиций непродовольственных товаров. Сегодня обсуждали с налоговой инспекцией тему дополнительного мониторинга. Информацию получаем напрямую от сетей. Но на основе информации, которая есть у налоговой, есть возможность получать больше данных.

Во время самоизоляции нужно обеспечить все возможности для людей, чтобы они использовали всё, что можно для работы. Нельзя забывать о людях. Подумайте, каким образом им можно помочь, чтобы обеспечить ежедневные нужды людей. Это вопрос непростой. Больше всего беспокоят пожилые граждане. Нужно ограничить общение и максимально помочь им. Это касается волонтёров и. в принципе, всех, кто может оказать помощь пенсионерам. Этих людей нужно окружить заботой. Чтобы не было контактов и рисков заражения коронавирусной инфекцией. Ведь люди старшего поколения — в зоне риска.

По мере роста числа лиц, уходящих на самоизоляцию, возрастёт роль служб доставки. В том числе и лекарств. Необходимо организовать службы доставки в аптеках. Этот вопрос поднимается на федеральном уровне, чтобы оперативно подключить к этому сервисы доставки.

Обращаюсь к работодателям. Проявите гибкий подход. Если возникнет необходимость — дайте работать дистанционно. Либо просмотрите все возможные варианты.

Прошу изучить возможность для дополнительного льготного кредитования на оборотные средства малого и среднего бизнеса, чтобы помочь предпринимателями, по тем направлениям, которые проедают, пройти через кассовые разрывы, которые будут неизбежно.

Правительство утвердит список особо значимых компаний. Специальная комиссия проведёт мониторинг их бюджета. Дополнительно будет оказана поддержка, если потребуется.



Выплаты по больничным будут осуществляться по авансам. На уровне региона мы должны подумать о том, что мы бы могли сделать дополнительно.Прошу минэконом развития и минфина региона с привлечением всех органов власти в течение недели подготовить предложения по поддержке экономики на региональном уровне. В том числе прошу проработать поддержку налоговых льгот.

Распространение коронавируса — не только вопрос здравоохранения, но и экономики. Крайне важно увеличить поддержку уязвимых секторов. Правительство и ЦБ принимают оперативные меры. Сформирован резерв в 300 миллиардов рублей в бюджете РФ на первоочередные расходы. В Челябинской области бюджет составляет порядка 200 миллионов рублей. Все расходы будут закрывать в связи с данной ситуацией. Смягчены условия по кредитованию медорганизаций. Будут расширены существующие льготные программы малого и среднего бизнеса. Введена отсрочка по уплате аренды на 3 месяца для субъектов.

Соблюдайте ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких.

В стране зарегистрировано сотни случаев коронавирусной дезинформации. Руководствуйтесь только официальными источниками.

ВВОДИТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО РЕГИОНА

С завтрашнего дня, 19 марта. предусматривается.

Свободное посещение занятий в школе по заявлению родителей

Учреждения допобразования также переходят на свободное посещение

Учреждения начального, среднего и средне-специального образования — свободное посещение

В ВУЗах — дистанционное обучение

Детские сады — продолжают работу с соблюдением всех профилактических мер

Запрещено проведение спортивных, зрелищных и публичных мероприятий до 10 апреля

проведение спортивных, зрелищных и публичных мероприятий Запрещено проводить различные досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек

проводить различные досуговые мероприятия с числом участников Творческие коллективы с участием пожилых людей приостанавливают деятельность.

Минздравом создано три дополнительных лабораторий, где по направлению врачей любой житель региона может получить диагностику. сдав анализ по месту своего жительства. О готовности региональной системы здравоохранения сегодня доложат отраслевые руководители.

На территории Челябинской области на настоящий момент подтверждённых случаев коронавируса нет. Но угроза серьёзная. Поэтому не можем не обращать на это внимание. В области мы готовы к любым развитиям событий. Регион готов оказать любую поддержку в случае заболевания жителей. Увеличиваем количество исследований на коронавирусную инфекцию.

На видеосвязи главы территорий. Вчера Алексей Тексер принял участие в госсовете. Главы регионов были проинформированы о текущих мерах. Вся работа синхронизирована.

Алексей Текслер на месте. Он извинился за задержку.

Все ожидают главу региона. Совещание скоро начнётся

Сегодня, 18 марта, в правительстве Челябинской области проходит заседание оперативного штаба по коронавирусной ситуации в регионе. Совещание проходит под председательством губернатора Алексея Текслера.

Все важные рассматриваемые вопросы будут транслироваться здесь в режиме онлайн.