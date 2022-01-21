Занятия в школах Челябинска 21 января проводятся в обычном режиме

Решение принято городским комитетом по делам образования

«Решение об отмене занятий принимается ответственным должностным лицом комитета по делам образования Челябинска»,

— уточнили в ЕДДС-112.

В Челябинске сегодня, 21 января, занятия в школах проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС-112).Чтобы было легче ориентироваться, мы оформили в одну картинку информацию, при каких температурах ученики остаются дома.

Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозировали в некоторых районах региона утренние морозы до −22… −27 °C, в низинах до −33 °C. На случай сильных холодов держите памятку с рекомендациями ЕДДС.





Напомним, неделю назад из-за низкой температуры воздуха в школах Челябинска отменяли занятия для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены, вторая смена училась в обычном режиме. Также занятия тогда отменили в Копейске, Троицке, Озерске и Миассе.