В Челябинской области прогнозируют морозную и солнечную погоду

Местами в регионе возможны туманы

В пятницу, 21 января, в Челябинской области прогнозируют морозную погоду. Ночью в регионе похолодает до −33°C. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день будет ясным и почти безветренным.

Предстоящей ночью в области столбики термометров покажут −22, −27°C, в низинах до −33°C. В горах будет чуть теплее — до −16, −21°C. Днем воздух прогреется до −10, −15°C, при прояснении потеплеет до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны туманы, изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу похолодает до −20, −22°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.