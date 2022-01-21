СК России проверит информацию о ложном минировании школ в Челябинске

Учеников и персонал массово эвакуировали из учебных заведений

В школах Челябинска 20 января отменили занятия из-за ложных сообщений о минировании. Учеников и персонал массово эвакуировали. В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ложной информации. В Челябинской области контролировать проверку будет руководитель СК по региону Петр Решетников, сообщают в пресс-службе СКР.

«В связи с эвакуацией школ в городе Всеволожске Ленинградской области и школах в Челябинске Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области Сазину С. Т. и руководителю следственного управления по Челябинской области Решетникову П. Г. организовать доследственные проверки и представить доклад об их ходе и результатах», — уточнили в пресс-службе СКР.

Занятия во всех школах города отменили около 11:00. Информацию об этом подтвердили в комитете по делам образования Челябинска, позже уточнив, что уроки для учеников второй смены могут быть проведены дистанционно.

В мэрии напоминают, что согласно статье 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления иных общественно опасных последствий, влечет уголовную ответственность.