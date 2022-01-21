Глава МВД по Челябинской области пообещал поддержку казакам за помощь полиции

Вопросы взаимодействия обсудили на рабочей встрече

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков готов обсудить с губернатором региона Алексеем Текслером поддержку казаков, участвующих в охране общественного порядка. Взаимодействие структур на рабочей встрече обсудили глава МВД области и атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов. Информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Казачество имеет славный боевой путь. С момента зарождения казаки исправно несут службу, защищая народ и государство. История знает массу примеров проявления ими героизма и самоотверженности. Сегодня это движение охватывает большие территории современной России, представители казачества активно участвуют в жизни страны», — отметил Михаил Скоков.

Глава МВД подчеркнул, что в Челябинской области необходимо развивать казачье движение. Особое внимание следует уделять работе с молодежью, вовлекать новых неравнодушных слущажих.

Владимир Романов, в свою очередь, сообщил, что казаки готовы оказывать содействие органам полиции: проводить совместные рейды, патрулировать улицы, парки, скверы, обеспечивать безопасность граждан на спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях с большим количеством людей.

В конце встречи Михаил Скоков поручил своим заместителям совместно с представителями казачества проработать предложения об организации взаимодействия, определиться с алгоритмом оказания казаками содействия полиции в охране общественного порядка.