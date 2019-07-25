В селе Миасское обсудили возможности закрытия свалки

Из-за эндогенных пожаров населенный пункт постоянно находится в дыму.

Общественники и депутаты Челябинской области выехали в село Миасское, чтобы осмотреть местную свалку вчера, 24 июля. На месте состоялось обсуждение на тему ее закрытия. Фактически, свалка уже должна быть закрыта, пользоваться ей запрещено, но люди все еще привозят сюда мусор. Территория не охраняется и не обнесена забором, а из-за возгораний, дым постоянно несет в сторону села.

«Свалка не работает, но сюда можно привозить мусор, сюда свободно можно проехать. Здесь происходит постоянное горение, эндогенные пожары. Вредные вещества накапливаются в организме человека и очень опасны для людей», — сообщил сайту «Первый областной» вице-президент организации «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин.

Вместе с общественниками на свалку прибыл и член партии КПРФ Константин Нациевский.



«Свалка не оборудована. Здесь должны быть оборудованы видеокамеры, контейнеры. На это должны были быть выделены деньги, 100 миллионов рублей. чтобы организовать новую схему по работе с ТКО. Предусмотрена штрафы за вывоз мусоры сюда, для физических и юридических лиц», — рассказал сайту «Первый областной» Константин Нациевский.

По словам местных властей, для того, чтобы оборудовать свалку, не хватает средств. Сейчас на территории округа будут устанавливаться мусорные контейнеры. После этого будут проведены работы по закрытию свалки: монтаж забора, установка видеокамер и появление специальной бригады, которая проследит за тем, чтобы население не пользовалось территорией для складирования отходов

