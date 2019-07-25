В России растет количество афер с электронной подписью

Об этом сообщили эксперты.

В России замечен рост числа афер, связанных с электронным ключом. Злоумышленники с его помощью оформляют документы в микрофинансовых организациях. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на СРО «Микрофинансирование и развитие», количество микрокредитов, которые оформили незаконным путем, возросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

Неожиданный всплеск обращений граждан по этому поводу отмечают в конце прошлого года. Зачастую, горожане узнают об обмане, когда начинают приходить письма о взыскании. Схема мошенничества проста: при оформлении договора, личные данные указываются на одного человека, а подтверждение пароля приходит на номер иному лицу.

По мнению экспертов, проблема мошенничества с электронными подписями будет существовать до тех пор, пока есть черный рынок персональных данных, где любой желающий может купить целый пакет документов.