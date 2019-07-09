Челябинская свалка стала объектом федерального внимания

Регион имеет большие шансы на получение средств из правительственного бюджета на рекультивацию.

Более 6 миллиардов рублей из федерального бюджета будет направлено на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».

Пока не известен точный список объектов, на рекультивацию которых будут перечислены эти средства, однако критерии для включения их в отбор остались прежними, которые были зафиксированы в постановлении правительства. Это несанкционированное размещение наиболее опасных для окружающей среды отходов I-V класса.

В 2019 году планируется завершить рекультивацию в восьми регионах на 33 объектах, в том числе на свалках промышленных отходов. На сегодняшний день в этом списке значатся Челябинская, Брянская, Московская, Новгородская, Волгоградская области, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Ингушетия.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, Челябинская городская свалка является одним из самых проблемных объектов. За время работы в почти 70 лет, на момент закрытия в сентябре прошлого года он достигла размеров в 74 гектаров.

Всего на выполнение нацпроекта «Экология» будет выделено больше 4 триллионов рублей.