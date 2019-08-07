На Южном Урале ликвидируют 20 свалок

Мусор уберут силами регоператора по обращению с ТКО.

В Магнитогорске 20 несанкционированных свалок ликвидируют силами ООО «ЦКС». За две последние недели уже проведена большая работа.

«За две недели специалисты ЦКС очистили примыкающие к автодороге „Северный переход“ участки, откуда вывезли почти 700 кубометров мусора. Была ликвидирована свалка в районе улицы Усадебная,75 — с территории убрали около 20 кубометров отходов. Преобразились участки в районе улиц Гагарина и Юбилейная. Силами сотрудников ЦКС территория была очищена от 40 кубометров ТКО», — рассказали в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса».

Места скопления мусора являются муниципальной собственностью. Их определяют комитет по охране окружающей среды и экологический контроль администрации города. В ближайшее время работы по очистке территорий и благоустройству комфортной городской среды продолжатся.

Напомним, что Магнитогорск — один из немногих городов, который ведет постоянную работу по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация города выделяет на это средства из муниципального бюджета. К несчастью, случаи, когда собственник земли сам убирает с территории ТКО, крайне редки. Чаще всего регоператору приходится искать ответственных, чтобы решить вопрос с вывозом мусора.