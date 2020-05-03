Стену памяти в Новосинеглазово организовали местные предприниматели

Инициативная группа просит местных жителей активнее приносить фото и письма участников и свидетелей ВОВ.

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В посёлке Новосинеглазово Челябинской области местные предприниматели своими силами организовали Стену памяти около одного из местных кафе в связи с отменой шествия Бессмертного полка. Но, несмотря на большое количество объявлений с призывом приносить фотографии своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, местные жители не спешат приносить материалы.

«Мы хотим почтить память предков, которые подарили нам мирное небо над головой. И в связи с отменой шествия Бессмертного полка хотим организовать Стену памяти. Это не администрация, мы сами всё делаем. Привлекаем всех жителей посёлка к этому, чтобы они несли фотографии. Это всё серьёзно, не шутки, и очень хочется, чтобы жители участвовали активнее»,— рассказала сайту «Первый областной» один из организаторов Екатерина Воробьёва.

По посёлку уже развешены объявления с призывом принять участие в акции и отмечается, что все принесённые материалы будут возвращены владельцам.

«Стена памяти у входа в кафе „Люси“ пробудет там до 1 июня 2020 года. Приносите фотографии, письма своих родственников, которые были участниками или свидетелями Великой Отечественной войны в кафе»,— говорится в объявлении.

Приносить материалы можно по адресу: улица Челябинская, 7/1, отправлять на электронную почту kate@eventree.ru, а также по номеру телефона +7 (912) 084-83-93 в Viber или WhatsApp.

Сегодня инициативная группа будет вывешивать уже принесённые фотографии, а завтра Стену памяти планируют украшать цветами и флагами.

Отметим, эта же группа предпринимателей оказала поддержку в виде продуктовых наборов одиноким пенсионерам в апреле в период самоизоляции. Продукты бесплатно получили более 100 пенсионеров посёлка. И всё это не по чьёму-то приказу, отмечает Екатерина, а от чистого сердца.