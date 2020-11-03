В саткинском комплексном центре откроется комната для «особых» детей

В настоящее время на первом этаже здания проходят все необходимые ремонтные работы.

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В комплексном центре Саткинского района Челябинской области совсем скоро откроется восстановительная реабилитационная комната для детей с опорно-двигательными нарушениями. Сейчас на первом этаже помещения, где и будет расположена комната, проходит необходимый ремонт.

На сегодня на базе отделения дневного пребывания комплексного центра работает Школа обучения навыкам ухода и реабилитации за гражданами пожилого возраста и инвалидами, где проходят реабилитацию как взрослые, так и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также саткинцы с различными травмами. С посетителями работают высококвалифицированные специалисты, причём с каждым индивидуально и согласно предписаниям врачей. Но до сих пор Школу могли посещать саткинцы с самыми разными травмами, а для «особых» детей необходимого оборудования не было. Сложившуюся ситуацию решили исправить.

«Совсем скоро на первом этаже центра откроется восстановительная реабилитационная комната для детей с нарушениями двигательной функции. Уже устроен отдельный вход с современным пандусом и входной группой, ведется масштабный ремонт в помещении и реконструкция санузла с устройством гигиенического душа. Комната будет оборудована современными средствами реабилитации, среди которых — степпер, велодорожка, велотренажер, комплекс для восстановления двигательных функций, сенсорно-динамический комплекс»,— рассказали в пресс-службе минсоца Челябинской области.

С «особыми» детьми, как и с другими посетителями Школы, будут заниматься профессиональные психологи, инструкторы по лечебной физкультуре и другие специалисты. Как сообщает директор центра Лидия Дьяконова, и дети, и их родители ждут открытия комнаты с нетерпением и волнением.

«Создание комнаты стало возможным благодаря сотрудничеству с Фондом содействия развитию Саткинского муниципального района и реализации проекта „Территория здоровья: ПРОдвижение“. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов»,— добавила Лидия Дьяконова.

Отметим, на сегодняшний день на учёте в центре стоит 284 ребёнка с инвалидностью, 37 из них — это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ещё 50 юных саткинцев нуждаются в реабилитации после различных травм. Открытие детской реабилитационной комнаты позволит получить все необходимые услуги по месту жительства юных граждан.

По всем вопросам можно обратиться по телефону комплексного центра: 8 (35161) 4-25-18.