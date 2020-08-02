Бухгалтера социально-реабилитационного центра осудили в Челябинской области

Женщина присваивала себе казённые деньги.

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В Октябрьском районе Челябинской области женщина, занимавшая должность бухгалтера в реабилитационном центре, в течение года ежемесячно выплачивала себе заработную плату выше, чем положено в соответствием с условием договора. Местный суд рассмотрел дело мошенницы и вынес приговор. Какое наказание получила женщина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как установил суд, сотрудница муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр „Надежда“» в течение года — с января по декабрь 2019 года — необоснованно завышала суммы начисляемой себе заработной платы, в результате чего нанесла учреждению ущерб в сумме свыше 435 тысяч рублей. Ежемесячно похищая деньги, бухгалтер переводила их на своё банковский счёт и делала необходимые покупки и выплаты по кредитам.

«Приговором Октябрьского районного суда местная жительница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ „мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере“, части 1 статьи 174.1 УК РФ „легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления“»,— рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно частично возместила ущерб, ей назначили наказание в видео 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 5 тысяч рублей.