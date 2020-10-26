Контактных по коронавирусу сможет принять Центр реабилитации на озере Смолино

Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Центр реабилитации на озере Смолино готов к приёму на изоляцию контактных по коронавирусу. Такое заявление сегодня, 26 октября, на брифинге в областном правительстве сделала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт



В Челябинской области на сегодня нет требований по изоляции, а обсерваторы открывались когда была необходима обязательная изоляция для прибывших из-за границы, отметила Ирина Гехт. Первый вице-губернатор подчеркнула, что вопрос предотвращения обсервации рассматривался в первую очередь для людей, у которых нет возможностей изолироваться, например для жителей коммунальных квартир.

«Мы смотрели вопрос, возможности предоставления таких помещений для тех людей, у которых нет возможности изолироваться. Сегодня у нас есть часть помещений в ЮУрГУ для иностранных студентов, где они в случае заболевания изолировались. Сегодня у нас таких граждан нет, если возникает такая необходимость по выписке, то в принципе у нас Центр реабилитации готовы принять таких пациентов, но это единичные случаи, нежели массовое явления»,— рассказала Ирина Гехт.

Напомним, о том, что региональное правительство прорабатывает вопрос обсервации родственников людей, заболевших коронавирусом стало известно на прошлой неделе. Тогда говорилось, что воплотить идею в жизнь непросто из-за ограниченных возможностей бюджета, однако свою помощь готовы предложить представители бизнеса.