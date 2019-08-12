В Сатке в скором времени проблема безработицы исчезнет

Об этом рассказал Алексей Текслер.

Сегодня, 12 августа, в рамках очередного рабочего визита глава региона Алексей Текслер посетил Саткинский район. В целом глава Челябинской области Саткой остался доволен.

Прибыв в город, глава региона посетил строящийся комплекс подготовки и сдачи норм ГТО, градообразующее предприятие «Магнезит», автодорогу, связывающую Сатку и Бакал, а также пообщался с местными жителями. Глава региона отметил, что подход к благоустройству в районе — уникальный для области.

«Мне очень понравилось. Мне понравилось развитие городского пространства, которое мы здесь видим. Нельзя не отметить социокультурную среду города, начиная с интересных архитектурных форм, заканчивая культурными и социальными проектами, которые проводятся в Сатке», — отметил Алексей Текслер.

Но несмотря на то, что город процветает, глава региона всё же обнаружил «слабые места» Сатки.

«Ситуация в Саткинском районе стабильная, хотя в общем район непростой. Во-первых, здесь находятся несколько моногородов, таких, как Сатка и Бакал. Во-вторых, есть определенные вопросы, связанные с трудоустройством. Безработица здесь выше, чем в целом по региону. Но проблема с безработицей скоро разрешится, так как появятся рабочие места из-за расширения местного градообразующего предприятия», — поделился с горожанами Алексей Текслер.

Магнезит является одним из самых успешных предприятий области. На данный момент проводится большая работа над его модернизацией: появится новая линия, где будут добывать плавленный периклаз. Расширение комбината — много новых рабочих мест.

Алексей Текслер отметил, что у Саткинского района есть большой потенциал развития.