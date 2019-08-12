Алексей Текслер проконтролирует ремонт дороги в Сатке

Глава региона дал поручение изучить новый вариант реставрации магистрали.



Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 12 августа, работает в Саткинском районе. Он проехал по региональной дороге Сатка — Бакал протяженностью в 26 километров, где 3-4 года назад срезали часть неровностей. На этом работы и закончились. Жители города жалуются, что по такой трассе невозможно ездить.

«Участок явно неровный: это качество дороги или так планировалось изначально?», — обратился к местным чиновникам Алексей Текслер.

Александр Филиппов, исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства Челябинской области, предложил совершенно новый вариант ремонта автодороги: положить свежий асфальт поверх того, что имеется сейчас. Алексей Текслер поручил Александру Филиппову обсудить этот вариант с экспертами, чтобы «не было сюрпризов».