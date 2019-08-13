Алексей Текслер лично ознакомился с проблемами Чебаркуля

В целом, глава региона остался доволен рабочим визитом.

Глава Челябинской области Алексей Текслер вчера, 12 августа, работал в Чебаркульском районе. С утра этого же дня глава региона знакомился с проблемами Саткинского района. В Чебаркуле Алексей Текслер побывал на градообразующем предприятии, на спортивном комплексе, а также в местной больнице.

Первой точкой в городе, на которой работал Алексей Текслер, стал комбинат «Уральская кузница». Это предприятие является крупнейшим в России производителем штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Глава региона лично поговорил с заводчанами: узнал об их условиях труда, об оплате, поинтересовался, довольны ли они своей работой и руководством.

«Мне отлично работается. Я на пенсии уже 10 лет, но всё равно работаю. Мне нравится, я привыкла уже. Руководство у нас приятное: молодые ребята, хорошее со всеми отношение»,— рассказала главе области женщина-металлург комбината «Уральская кузница».

Сразу же после завода Алексей Текслер отправился на основной стадион города, которому в этом году исполнилось уже 72 года. На данный момент он находится на реставрации. Все работы по ремонту спорткомплекса, по словам местных властей, завершатся в срок.

Далее глава региона посетил местную больницу, которая также находится на ремонте. Главный врач уверяет, что реставрация закончится в срок.

«У нас единственная заминка получилась с устройством лифта. Лифт был заложен, 20 лет не работал. Был организован проект. Но когда подрядчики начали работать, выяснилось, что проект не соответствует лифтовому оборудованию: лифтовая шахта не подходила. Сейчас проект переработан. К октябрю закончить работы по установке лифта не успеют. Но больница временно сможет функционировать и без лифта»,— рассказали о текущих работах Алексею Текслеру в чебаркульской больнице.

После чего, глава региона встретился с жителями города, где выслушал волнующие их проблемы, сделал заметки, дал главам муниципалитета поручения и со спокойной душой покинул Чебаркуль.