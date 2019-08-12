Саткинский Магнезит увеличит объем производства на 40 тонн в год

Это произойдет после окончания работ по расширению комбината.

Сегодня, 12 августа, Алексей Текслер прибыл в город Сатку Челябинской области, чтобы лично познакомиться с проблемами местных жителей. Глава региона уже посетил строящийся стадион возле одной из местных школ.

Следующей остановкой стал Магнезит — градообразующее предприятие, которое занимается добычей огнеупоров. Компания обеспечивает полный цикл производства, реализует высококачественные огнеупорные материалы и принимает инновационные инжиниринговые решения.

Алексею Текслеру представили «Департамент по производству огнеупорных изделий». Он также ознакомился с участком, где производят формованные огнеупоры. На сегодняшний день этот участок модернизируется: идут работы по созданию новой линии, где будут производить огнеупоры для цементной промышленности. Главная цель расширения предприятия — увеличить объем производства на 40 тысяч тонн в год.

Также глава региона лично осмотрел площадку строительства, где будут производить плавленный периклаз. Именно на основе этого материала и создают огнеупорны. Новую стройплощадку планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, что на Магнезите ранее не хватало производственных мощностей, чтобы производить его столько, сколько требуется. Приходилось закупать материал у Китая. После окончания работ по расширению предприятия периклаза будет хватать не только для создания огнеупоров на комбинате, но и для экспорта для других заводов.