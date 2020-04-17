Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

Контрольные пройдут в начале следующего учебного года.

Послушать 00:00

Всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. К такому решению пришли в Минпросвещения России. Проверочные работы в этом году должны были писать ученики с 4 по 8 классы, а также десяти и одиннадцатиклассники, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.



«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года»,— сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также глава ведомства пояснил, что за эти работы не будут выставляться оценки. Данные ВПР будут нужны для входной диагностики в начале учебного года.

«Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа»,— сказал Сергей Кравцов.

Отметим, что всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам и нужны, чтобы оценить уровень знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.