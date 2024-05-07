В Сатке пройдет гастрономический фестиваль

Он посвящен растению, которое издавна собирали южноуральцы

В Сатке пройдет традиционный фестиваль «Первое уральское яблоко». Гастрономический праздник ознаменует открытие нового туристического сезона, рассказали в редакции газеты «Саткинский рабочий».

Фестиваль проводят в честь сбора первого урожая кислицы — полезного уральского растения, которое используется в медицине, салатах, супах и чае.

Посетителям «Первого уральского яблока» обещают выступления артистов, мастер-классы, аттракционы и конкурсы «Поединок поваров» и «Семейные гастрономические истории». Также организаторы проведу дефиле «ЭКОмода» и выставки народного творчества.

«Первое уральское яблоко» пройдет 25 мая на территории Каргинского парка в Сатке.