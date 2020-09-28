В Сатке появилась новая скульптура из магнезита

Автором необычного арт-объекта выступил итальянской скульптор Якопо Мандич.

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В Сатке Челябинской области появился интересный объект — огромный камень, подсвечивающийся изнутри. Его автором выступил итальянский скульптор Якопо Мандич. Своё творение автор назвал «Невидимые силы № 2».

«Итальянец Якопо Мандич снова удивил и одновременно восхитил своей инсталляцией. Новый проект известного архитектора, влюбившегося в Сатку и магнезит, можно увидеть на перекрестке улиц Солнечная и Пролетарская»,— написал на своей странице в социальной сети Instagram глава Саткинского района Александр Глазков.

Трёхметровый магнезит весом около 12 тонн найти было не так-то просто, и Якопо Мандич вынашивал свою идею почти четыре года. И всё-таки нашёл и воплотил свою идею в жизнь. Теперь возле офиса Группы Магнезит установлен не просто камень, а таинственная инсталляция, подсвечивающаяся изнутри ярко-голубым цветом. По словам автора, этой работой он хотел обратить внимание людей на то, что существует некая невидимая сила, которая связывает человека с природой, небом и землёй.

«Мне нравится работать с магнезитом, он имеет различные формы и структуру. И, несмотря на свой огнеупорный характер, очень хрупок. Поэтому создание из него больших скульптур — это новые возможности для минерала. Мне важно показать его невидимую силу. Главная идея проекта — донести до зрителя мысль о том, что вокруг нас находится много того, что мы не видим и не чувствуем»,— сказал в одном из интервью Якопо Мандич.

Отметим, помимо этой работы в Сатке есть ещё две скульптуры итальянца: «Трещина» и «Существа/Ходячие камни», они также выполнены из магнезита.