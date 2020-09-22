В Сатке состоялось открытие виртуального концертного зала

Наслаждаться классической музыкой и великолепными шоу жители города теперь могут онлайн.

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Жители Сатки побывали на уникальном оперном шоу «Классика на Дворцовой», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Но для этого ехать в северную столицу России местным жителям не понадобилось: в Сатке появился виртуальный концертный зал, где и показали шоу.

Торжественное открытие зала состоялось в Детской школе искусств № 1 имени Юрия Розума. Посетить мероприятие смогли 60 человек. Но, как отмечает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, если желающих приобщиться к искусству больше, то беспокоиться не стоит: насладиться шедеврами мировой оперной сцены можно онлайн и бесплатно на видеосервисе Wink.

«Сатка — это уникальный город Челябинской области, где умные технологии присутствуют практически во всех сферах жизни, а теперь и в культуре. Онлайн-проект „Классика на Дворцовой“, эксклюзивными правами на показ которого обладает наша компания, лишний раз тому подтверждение. Из ежегодного массового мероприятия в Петербурге гала-концерт переродился в онлайн-проект, который мы можем дарить людям каждого города»,— отметил Михаил Сергеев.

Глава Саткинского района Александр Глазков добавил, что, несмотря на пандемию, истинное искусство продолжает быть востребованным, и даже если пойти на мероприятие невозможно, посетить его теперь можно в онлайн-формате.

«Виртуальный концертный зал был открыт в Сатке благодаря одноименному национальному проекту. Новейшее современное LED-оборудование позволило добиться максимального качества отображения визуальной информации. Уверен, что саткинцам полюбится этот формат полного присутствия зрителя на концертных выступлениях лучших отечественных и мировых звезд классической музыки»,— сказал глава района.

Отметим, шоу «Классика на Дворцовой» — это ежегодный концерт классического искусства, который проходит в Санкт-Петербурге и ранее был доступен только жителям северной столицы. Арии лучших классиков исполняют лучшие оперные певцы со всего мира.