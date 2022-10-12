На смотровой площадке «Русский Магнезит» группы Магнезит в Сатке установлен арт-объект «Колокольчики». Это проект студентки ГИТИСа Анастасии Кун, которая придумала его во время практики на «Магнезите».
Металлическая арка установлена в такой точке, откуда хорошо видно и производственную площадку комбината, и лес вокруг. Здесь почти все время дует ветер, создавая естественный перезвон гигантских колокольчиков. Таким образом, по замыслу автора, объединены современное искусство, музыка ветра и индустриальный пейзаж.
«Мне кажется, работа сложилась! Мы долго подбирали место, чтобы арка выгодно смотрелась со всех точек и гармонировала с окружающей средой. Арка стоит под таким углом, что на нее практически постоянно дует ветер, и колокольчики звенят. Благодарю всех, кто работал над этим проектом. Было уделено много времени и внимания к каждой детали в работе, к материалу, из которого была изготовлена конструкция, ее покраске, выбору места и к процессу установки. Это был невероятно интересный опыт работы с новыми материалами, замечательными людьми, мощным производством и с новым для меня направлением в искусстве — ленд-артом», — отметила Анастасия Кун.
Это не первый оригинальный арт-объект в Сатке: в рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства здесь работает арт-резиденция, самыми запоминающимися из проектов которой стали «Взрыв» из магнезита и камней, большой мурал «Рекультивация» и самое удивительное — 250 зеркал на склонах Березовского карьера. Скульптуру из магнезита «Трещина» прошлым летом закончил в Сатке итальянский художник Якопо Мандич.
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