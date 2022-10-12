В Сатке установили арт-объект «Колокольчики»

Это проект студентки ГИТИСа Анастасии Кун

«Мне кажется, работа сложилась! Мы долго подбирали место, чтобы арка выгодно смотрелась со всех точек и гармонировала с окружающей средой. Арка стоит под таким углом, что на нее практически постоянно дует ветер, и колокольчики звенят. Благодарю всех, кто работал над этим проектом. Было уделено много времени и внимания к каждой детали в работе, к материалу, из которого была изготовлена конструкция, ее покраске, выбору места и к процессу установки. Это был невероятно интересный опыт работы с новыми материалами, замечательными людьми, мощным производством и с новым для меня направлением в искусстве — ленд-артом»,

— отметила Анастасия Кун.