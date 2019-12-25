В Сатке построят крытый ледовый каток

С наболевшей проблемой обратились жители к губернатору на Прямую линию.

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Видеообращение, на кадрах которого маленькая Есения из Сатки чистит снег на единственном в городе катке возле средней школы № 11, прислали на Прямую линию Алексея Текслера. Родители рассказывают, что малышка любит кататься на коньках, а поэтому их интересует, когда же в городе появится обещанный ФОК. Физкультурного комплекса жители Сатки ждут уже несколько лет. Сначала им обещали целый ледовый дворец, который так и не открыли, а в этом году долгострой продали «на разбор». Затем была разобрана старая центральная коробка, на месте которой власти обещали построить долгожданный спорткомплекс с крытым катком, но средств снова не хватило.

«Что касается Сатки, там у нас есть решение строить ФОК. Когда я был в Сатке, мы встречались с жителями, там и вопрос ледового дворца поднимался. Я предложил градообразуюшщему предприятию, комбинату „Магнезит“, на паях построить ледовый каток. Предложение мое было одобрено руководителем Коростелевым Сергеем Павловичем. Мы в ближайшее время посмотрим по срокам проектирования, по срокам стройки. Ледовый каток крытый в Сатке будет, как и во многих других городах нашей области», — рассказал Алексей Текслер.

Также в регионе будут построены 50 спортивных объектов: 6 ледовых дворцов, 17 ФОКов, стадионы и бассейны. Губернатор отметил, что считает спорт одним из важнейших направлений, которые заслуживают отдельного внимания. По примеру Сатки и Озерска в Челябинской области планируют привлекать крупные предприятия, которые работают регионе, включаться в улучшение социальной среды.