Клюшку и краги пообещал подарить двум юным хоккеистам из Еткуля Алексей Текслер

Этими подарками губернатор решил поддержать их стремление к победам.

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Глава региона известен своей любовью к спорту. Вот и на этот раз во время осмотра Еткульского района, внимание губернатора привлекла хоккейная коробка. На катке ученики младшей школы. Ребята и не подозревали, что сегодня у них выйдет невероятно удачная тренировка. Алексей Текслер пообщался с подрастающими чемпионами.

«Я хотел бы стать нападающим», — говорит губернатору маленький Яша.

Яша не только усердно работает на льду, но и в школе учится на пятерки. Губернатор заметил, что клюшка у юного «Малкина» старенькая.

«Я тебе клюшку подарю, у тебя же левый хват?», — сказал губернатор.

Договоренность скрепили крепким рукопожатием. Поздороваться с губернатором поспешил и товарищ Яши — ему Алексей Текслер обещал купить новые краги.

Подарки губернатор будет делать за счет личных средств.