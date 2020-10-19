В Челябинской области более 40 тысяч жителей подали онлайн заявления о назначении пенсии

Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР.

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Более 40 тысяч жителей Челябинской области подали заявление о назначении пенсии в электронном виде. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции южноуральцы направляли заявления через сайт Пенсионного фонда России и портал «Госуслуги».

Заняться этим вопросом гражданам необходимо за месяц до наступления права на установление пенсионных выплат. На одном из указанных сайтов нужно выбрать соответствующую вкладку, ввести необходимые данные, указать свои контакты.

«При подаче заявления необходимо внимательно ознакомиться с информацией в пункте 5 „Подтверждение данных“, заполнить сведения „Уведомление о приеме заявления“ и „Я предупрежден“ (проставив отметку в поле „Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями предупреждения подтверждаю“) и нажать кнопку „Сформировать заявление“. Далее необходимо просмотреть форму сформированного заявления и нажать на кнопку „Отправить заявление“», — сообщает пресс-служба ПФР.

Кроме того, часть данных для назначения пенсии дистанционно предоставляет работодатель, который вносит данные в информсистему ПФР.