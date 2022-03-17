В Сатке бездомная собака напала на ребенка

Местные жители жалуются на стаи бродячих животных

В Сатке утром 17 марта в районе школы № 40 собака из бродячей стаи прыгнула на ребенка. Рядом находилась мама и другие взрослые, которые отогнали животных, сообщают очевидцы. Однако местные жители переживают за безопасность своих детей и требуют от администрации города решить проблему.

«Лично я побоялась идти дальше с дочкой, пока собаки не убежали. На фото видно ребенка и маму после нападения. По этой дороге ходит очень много детей в школу и детсад. Просим срочно отреагировать на заявку», — пожаловалась местная жительница Любовь Идельчук.

Местные жители добавили, что стая собак постоянно обитает в районе детской площадки. Это угрожает безопасности гуляющих там ребят и учеников, возвращающихся из школы.

«Нас тоже очень волнует вопрос о безнадзорных животных на территории Саткинского района. В настоящее время заключен контракт по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак с Златоустовской городской общественной организацией помощи бездомным животным „Подари жизнь“. Ваша заявка передана в подрядную организацию», — ответили родителям в пресс-службе администрации Саткинского района.

Заявку на отлов собак без владельцев можно подать в МКУ «Управление по благоустройству» по телефонам: 96-6-60, а также на адрес электронной почты: ubsmr@satadmin.ru. На территории остальных поселений района заявки принимаются в местных администрациях.

Напомним, в последнее время в регионе участились случаи нападений собак на людей. Самой громкой стала трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы.

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.



В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.

