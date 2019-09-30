Пациенты мерзнут в больнице Юрюзани

Посетители учреждения вынуждены ждать приема, закутавшись в куртки.

Послушать 00:00

Жители города Юрюзань в Челябинской области жалуются, что в больнице приходится сидеть в теплой куртке из-за отсутствия отопления. По их словам, во всем городе уже дали тепло, только больницу обошли.

«Там холодно, как же в такой мороз детей лечить? Все мерзнут. Врачи сидят с обогревателями. А вот если человеку капельницу будут делать и ему придется лежать, конечно он заболеет», — рассказала жительницы Юрюзани Евгения Черданцева.

В администрации городского поселения информацию об отсутствии отопления в больнице медгородка подтвердили.

«В медгородке сегодня к обеду дали отопление. Котельная находится в частной собственности. Там проводились пусконаладочные работы», — пояснил Денис Голубев, заместитель главы Катав-Ивановского муниципального района.

В администрации отметили долгое подключение было из-за того, что старое оборудование было изношено, необходимо было закупить и установить новое. В ближайшие дни будет проходит отладка работы всей системы и ее автоматизация.